Jean-Michel Aulas exaspère Laurent Nicollin : "C'est comme quand une femme t'a trompé toute ta vie et que tu veux la retrouver"

Le président de l'Olympique Lyonnais continue de contester l'arrêt de la saison de Ligue 1 et cela agace certains de ses homologues.

Laurent Nicollin n’en peut plus. Dans les colonnes de L’Equipe, le président de Montpellier a conseillé à ses homologues de passer à autre chose.

"On a emboîté le pas du gouvernement, il faut arrêter de ressasser le passé et préparer la saison prochaine, savoir dans quelles conditions on peut reprendre l’entraînement, si on peut ouvrir les stades ou pas, lancer la campagne d’abonnements, quoi dire aux sponsors", a souligné le patron héraultais. "Ce qui est fait est fait. C’est comme quand une femme t’a trompé toute ta vie et que tu veux la retrouver. Elle n’a plus envie de toi, tu passes à autre chose. Sinon ça te ronge, tu uses ta santé pour rien."

En effet, la Ligue de Football Professionnel et le gouvernement français n’envisagent pas de revenir sur leur décision.