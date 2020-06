Roberto Carlos conquis par un Diable: "Il deviendra très vite le meilleur du monde!"

Véritable légende du Real Madrid, le Brésilien valide le choix opéré par les Merengue l'été dernier.

S'il ne conteste pas la suprématie actuelle de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Roberto Carlos voit le Portugais et l'Argentin se faire détrôner dans un futur proche. Et il fait d'Eden Hazard leur successeur. "Je pense que Messi et Ronaldo ont encore quelques belles années devant eux, mais Eden Hazard, Neymar et Kyllian Mbappé les surpasseront."

Il semble d'ailleurs sûr de son coup pour Eden Hazard: "Il prouvera très rapidement qu'il est le numéro 1", conclut Roberto Carlos dans un entretien accordé à Goal. Numéro 1 ou pas, le Brainois sera en tout cas très attendu quand la Liga reprendra ses droits...