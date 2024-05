Que vaudra la Belgique à l'Euro ? "Si on joue comme on l'a fait contre l'Angleterre..."

D'un naturel ambitieux, Johan Bakayoko aborde l'Euro de cet été sans complexe. Que ce soit à titre individuel ou collectif.

En un peu plus d'un an, Domenico Tedesco a accompli beaucoup en équipe nationale avec des résultats qui ne renseignent pas encore la moindre défaite, des matchs convaincants contre l'Angleterre et l'Allemagne, mais surtout un groupe remodelé.

Sauf que tout cela sera très vite mis de côté par la vérité du terrain à l'Euro. Avec son premier grand tournoi à la tête du groupe, Tedesco va passer son premier vrai examen. De quoi faire naître de l'impatience quant au comportement général pendant la compétition.

Johan Bakayoko a hâte d'en découdre : "On a vraiment un groupe extraordinaire. Si on joue comme on l’a fait contre l’Angleterre, tout est possible je crois. Il n’y a pas de limite. Plusieurs joueurs savent faire la différence dans le groupe, de plusieurs manières différentes. On va bientôt savoir si on peut tenir tout un Euro. C’est un beau défi" déclare-t-il à la RTBF.

Quel rôle pour Bakayoko à l'Euro ?

Sur son flanc droit, l'ailier du PSV aura des choses à faire valoir : "J’espère naturellement être à l’Euro avec les Diables Rouges [...] Ce que je peux apporter par rapport à mes concurrents ? Je suis un joueur très complet, je sais tout faire à mon poste. Je possède tout ce dont un ailier moderne a besoin".

D'autant que le feeling passe plutôt bien avec le sélectionneur : "Tedesco me fait penser à notre coach au PSV, Peter Bosz. Il demande beaucoup d’intensité. Sur le travail offensif, il nous laisse une certaine liberté. Cette approche me convient bien. Défensivement, Tedesco me demande de faire les replis nécessaires. Il y a parfois des missions spécifiques, ça dépend un peu des rencontres".