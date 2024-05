Un ex-Diable Rouge et un ancien d'Anderlecht reviennent sur le cas Courtois-Tedesco : "Si les résultats ne suivent pas..."

Dans une récente interview, Domenico Tedesco a confirmé que Thibaut Courtois ne serait pas du voyage à l'Euro, malgré son retour de blessure anticipé. Marc Degryse et Frank Boeckx en ont parlé (une dernière fois ?) sur le plateau de VTM.

"Ce serait du gaspillage d'énergie. Je pense que les deux parties ont été claires. Courtois a dit qu'il ne serait pas prêt à jouer l'Euro, Tedesco a dit que son avis n'avait pas changé."

"Désormais, il ne fera plus les démarches. Je pense aussi que c'est une bonne chose que tout le monde dans l'équipe sache que Courtois ne sera pas là. C'est à présent aux autres de se montrer. On peut supposer que le gardien et le sélectionneur se remettront autour de la table après l'Euro."

De nouvelles discussions après l'Euro entre Domenico Tedesco et Thibaut Courtois ?

Un avis que partage également Frank Boeckx, l'ancien portier d'Anderlecht. Toutefois, Boeckx estime que les Diables ne pourront déjà pas se louper, cet été, s'ils veulent que le sélectionneur Germano-italien continue l'aventure.

"Alors, les résultats doivent être bons. S'ils ne sont pas bons, Tedesco ne sera peut-être plus là. Il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026, mais on sait comment ça va, dans le football, quand les résultats ne suivent pas."

"Maintenir la paix est la chose la plus importante dans l'équipe. Si Thibaut a dit qu'il ne reviendrait pas, ça ne sert à rien d'essayer de le persuader" a conclu Frank Boeckx.