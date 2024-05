Le symbole de la renaissance du Club de Bruges : de critiqué à incontournable, Nicky Hayen a changé un homme

Le Club de Bruges renaît. Bien vu de la part de Nicky Hayen, qui doit désormais pousser ses joueurs à aller chercher le titre et à terminer la campagne européenne de la meilleure des manières.

Avec cinq victoires et un partage, le Club de Bruges est revenu à la hauteur du Sporting d'Anderlecht en tête du championnat. Un scénario impensable, auquel a grandement contribué Raphael Onyedika. Le Nigérian a d'ailleurs été élu joueur du mois par ses supporters et n'est certainement pas un lauréat injustifié.

Depuis son arrivée en août 2022, Onyedika alterne les bonnes et les moins bonnes périodes. En tout cas, lorsque le Club est battu sur la pelouse de Saint-Trond, le 17 mars, qui aurait pu dire : "Onyedika est l'homme qui va ramener Bruges dans la course au titre" ?

Raphael Onyedika, symbole de la renaissance du Club de Bruges

Pourtant, son doublé à domicile contre le Sporting d'Anderlecht a mis les Blauw & Zwart sur orbite, et son ouverture du score de la semaine suivante contre l'Antwerp, juste avant le retour aux vestiaires, a permis de mettre les siens sur les bons rails.

Dans une position discutable sous les ordres de Ronny Deila, qui n'était pas convaincu par son profil, Raphael Onyedika est désormais un incontournable.

Le Nigérian de 23 ans accomplit aussi sa tâche défensive, et a joué un grand rôle dans les trois clean-sheets du Club depuis le début des Play-Offs 1. Suspendu contre l'Union pour accumulation de cartes jaunes, Onyedika n'a plus encaissé un but en étant sur le terrain depuis 270 minutes, et le but de Dreyer au Jan Breydel dans le temps additionnel. Un revirement de situation inattendu, qui a amorcé la renaissance du Club de Bruges, cette saison.