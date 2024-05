La lutte pour le titre encore plus serrée, Eupen peut encore y croire : la Jupiler Pro League va basculer en à peine 15 jours

Nous sommes arrivés au mois de mai, le mois où tout va se jouer dans le championnat de Belgique. Si les tendances sont dessinées, impossible encore de dire qui raflera les lauriers.

La bataille pour le titre indécise comme la saison dernière

Lors de la division des points, Anderlecht, le Club de Bruges, le Cercle et Genk ont chacun obtenu un demi-point supplémentaire. Cela place l'Union dans une position favorable en cas d'égalité et leur donne donc un léger avantage dans la course au titre.

À quatre journées de la fin, Anderlecht et le Club sont à 42 points, l'Union est à 41 unités. Une situation dans laquelle Genk (34 points) pourrait encore être sacré champion ? Vu les confrontations à venir, c'est surtout une possibilité mathématique.

Le dimanche 5 mai, il y aura Union - Anderlecht, le lundi 13 mai Club de Bruges - Union et le 19 mai Anderlecht - Club. Celui qui sortira vainqueur de ces confrontations aura fait un très grand pas vers le titre.

Le Club doit également se rendre à l'Antwerp et recevoir son voisin du Cercle. Anderlecht se rendra à Anvers et jouera contre Genk à domicile, tandis que l'Union se déplacera au Cercle et recevra Genk au Parc Duden. Du côté de l'Antwerp, on se prépare déjà, plus que probablement, pour la finale de la Coupe.

La Gantoise va glaner son barrage européen

À l'heure actuelle, Genk (34 points) est le mieux placé en Champions' Play-off pour décrocher la quatrième place. Les Limbourgeois pourraient éventuellement profiter de l'effondrement d'une équipe du top 3 lors des quatre dernières journées.

Une troisième place donne un accès direct à une place européenne. Normalement, le quatrième doit jouer les barrages contre le vainqueur de l'Europe Play-off. Sauf si l'Union remporte la Croky Cup, le ticket pourrait alors être transmis autrement.

© photonews

Le Cercle (30 points) et l'Antwerp (29 points) n'ont actuellement pas une position favorable. Si Genk gagne bat les Groen & Zwart le samedi 4 mai, cette lutte pourrait être jouée plus rapidement que prévu. Le FC Bruges peut également accéder à l'Europe via la Conference League, mais devra alors terminer en dehors du top 3 pour profiter de ce ticket.

En Europe Play-off, La Gantoise peut déjà sentir le barrage. Les Buffalos ont six points de plus que le Malines et se rendent ce week-end chez ce dernier. En cas de victoire, l'écart sera de neuf points avec trois matchs à jouer. Le STVV est déjà à 11 points, et pour Louvain, le Standard et Westerlo, la messe est dite depuis longtemps.

Charleroi sauvé, Eupen n'est pas encore relégué

Ce week-end, tout peut être décidé dans la bataille pour le maintien. Charleroi est déjà assuré de la treizième place et du sauvetage, l'écart avec le RWDM étant de neuf points. Si les Bruxellois battent Charleroi et que Courtrai ne bat pas Eupen, alors la lutte sera terminée et Courtrai et Eupen seront relégués.

© photonews

Si le RWDM ne battait pas Charleroi, Courtrai pourrait alors les dépasser. Dans ce scénario, Eupen pourrait même prétendre à la quatorzième place. Ils devraient alors gagner deux fois, le second et dernier match des Pandas étant contre le RWDM, au Kehrweg, et espérer que Charleroi batte Courtrai.

L'équipe qui termine quatorzième devra ensuite disputer des barrages pour rester en première division. Ce sera le vainqueur de Deinze/Patro Eisden/Lommel/Zulte Waregem. Les matchs retour des demi-finales sont prévus pour mercredi, Deinze semble déjà presque assuré de sa place en finale.