Les clubs anglais seront autorisés à disputer des matchs amicaux avant la reprise !

Les clubs de Premier League craignent les effets d'une reprise après une préparation insuffisante sur les organismes de leurs joueurs. Pour aider à retrouver le rythme, des matchs amicaux devraient pouvoir être organisés.

C'est une information qui nous vient du Telegraph : alors que la reprise de la Premier League se profile pour le 17 juin et que beaucoup de clubs craignent les effets d'un manque de rythme sur les organismes de leurs joueurs, la Premier League aurait donné ce mardi le feu vert aux formations anglaises pour organiser des matchs amicaux en prélude au "second" coup d'envoi de la compétition.

Ces matchs de préparation pourront être organisés soit au stade, soit aux terrains d'entraînements des clubs, avec un certain nombre de conditions sanitaires à respecter. Parmi celles-ci, l'interdiction de se déplacer à plus de 90 minutes pour l'un ou l'autre club (ce qui privilégiera donc les matchs entre clubs de la même ville ou de la même région) et l'obligation pour les joueurs de conduire leur propre voiture pour se rendre au stade ou au terrain. Les rencontres devront être arbitrées par les membres des staffs des deux clubs participants.