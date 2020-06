Les joueurs de Premier League rejoignent le mouvement "Black Lives Matter" et envoient un message fort contre le racisme

Pour réaffirmer une position anti-raciste, les clubs de Premier League afficheront le slogan Black Lives Matter sur le dos des vareuses, en lieu et place des noms des joueurs, et ce dès la reprise. L'initiative vient des joueurs eux-mêmes. Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir partagé sur leurs réseaux sociaux le message suivant, qu'ils ont rédigé ensemble. C'est notamment le cas de Kevin De Bruyne et Christian Kabasele

"Nous, les joueurs, sommes unis par l'objectif unique d'éradiquer les préjugés raciaux partout où ils existent, afin de créer une société inclusive, respectueuse et dans laquelle l'égalité des chances pour tous est possible, quelles que soient la couleur ou la croyance des personnes".

We, the Players, stand together with the singular objective of eradicating racial prejudice wherever it exists, to bring about a global society of inclusion, respect, and equal opportunities for All, regardless of their colour or creed. #blacklivesmatter #playerstogether pic.twitter.com/k86SSgL7QX