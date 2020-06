Un club de Bundesliga prêt à investir beaucoup pour le transfert de Krépin Diatta ?

Très intéressé par le profil de Krépin Diatta, le Hertha Berlin serait prêt à dépenser une somme importante pour s'attacher les services de l'attaquant du FC Bruges.

Auteur d'une bonne saison avec le Club Bruges (34 matchs, 8 buts et 4 passes décisives), Krépin Diatta est ardemment courtisé sur le marché des transferts. L'attaquant de 21 ans intéresse notamment le Hertha Berlin qui en aurait fait l'une de ses priorités pour cet été. Et pour cause, le club allemand serait prêt à investir beaucoup sur le profil du natif de Dakar.

En effet, d'après les informations du quotidien allemand Bild, le club de la capitale allemande souhaiterait quatre renforts en vue de la saison prochaine et disposerait d'une enveloppe transfert de 50 millions d'euros. Toujours selon la même source, 20 millions d'euros pourrait être depensé pour le transfert de l'ancien joueur de Sarpsborg puisqu'il s'agirait de la somme réclamée par les Blauw en Zwart pour laisser filer leur joueur.

Par conséquent, si le transfert était amené à se concrétiser, selon le montant indiqué ci-dessus, le club brugeois réaliserait là la deuxième plus grosse vente de son histoire juste après le transfert de Wesley à Aston Villa l'été dernier (25 millions) et devant le transfert de Arnaut Danjuma à Bournemouth (18 millions).