Un ancien international français veut lancer une "Star Academy" du football

L'ancien attaquant a dévoilé les contours de l'émission de télévision qu'il veut lancer afin de révéler le prochain prodige du football français.

Le confinement a une nouvelle fois démontré que la téléréalité (Koh Lanta et Top Chef) et ses fortes audiences avait encore un avenir radieux à la télévision. Et Tony Vairelles l'a très bien compris. L'ancienne icône de Lens veut mettre en place un concept mêlant le scénario d'un show télévisuel (élimination, jury, guest-stars) à celui du documentaire dévoilant l'envers du décor pour devenir joueur de football professionnel.

Le vainqueur se verrait offrir un contrat dans un club professionnel. "Un club me fait confiance pour trouver un joueur qui pourrait convenir à son effectif. Ils croient vraiment à la crédibilité de mon émission", a confié Tony Vairelles à Matthieu Belliard dans la matinale d'Europe 1 ce jeudi.

Les candidats devront d'abord passer un pré-casting pour tenter d'accéder à la première phase de détection. "Ils pourront nous envoyer une vidéo pour savoir ce qu’ils valent sur un terrain de football. J’aimerais qu’une partie soit choisie par tirage au sort pour que personne ne soit lésé et que tout le monde ait sa chance", précise l'ancien international.

Les joueurs repris seraient ensuite rassemblés pendant quatre jours de tests avant d’affronter une équipe de semi-professionnels. À l'issue de la rencontre, l'identité des 18 élus pour l'aventure serait connue. "Ils seront préparés physiquement comme un stage d’avant-saison pour les professionnels. S’ensuivront de nombreux matchs amicaux où à chaque fois, plusieurs joueurs seront éliminés, exactement comme dans les télés-crochets."

Vairelles a déjà constitué son jury d'anciens joueurs, à savoir Olivier Rouiller, Marius Trésor, Pascal Olmeta et Steve Savidan. "J’étais heureux de rencontrer tous ces gens et de leur demander cet énorme service, de me suivre sur ce projet. Ils ont accepté avec grand plaisir", ajoute Tony Vairelles n'a plus qu'à attendre un diffuseur. "Ça peut être une chaîne qui diffuse que du sport mais pas que. On a essayé de construire cette émission pour qu’elle soit la plus attractive possible et qu’elle divertisse un maximum de monde. C’est pour cela que l’on fait venir des guests et que derrière on va entrer dans l’intimité du football, ce que l’on ne voit pas tous les jours, la force de travail qu’il faut réunir pour devenir professionnel. On ne le devient pas en un claquement de doigt. Les joueurs que l’on a sélectionnés sont déjà des joueurs qui sont passés par des centres de formation. Et pourquoi pas trouver le joueur inédit, qui n’est jamais passé par un centre, voire qui n’a jamais eu de licence."

Le programme s'intitulerait "Ultime chance". "Ce n’est pas une seconde chance. Pour certains c’est la première. C’est quelque chose pour moi d’ultime", conclut Tony Vairelles.