Premier League : Chelsea s'impose et prend de l'avance dans la course pour la C1

Victorieux face à Aston Villa cet après-midi, Chelsea prend de l'avance dans la course à la Ligue des Champions.

Lancée vendredi soir par Norwich et Southampton, la 30ème journée de Premier League s'est poursuivi ce dimanche 21 juin après-midi. Quelques heures après la large victoire de Newcastle face à Sheffield plus tôt dans l'après-midi (3-0), c'est Chelsea qui est parvenue à s'imposer face à Aston Villa.

Malgré une première mi-temps compliquée durant laquelle ils ont encaissé l'ouverture du score par un but de Kortney Hause (43e), les Blues sont revenus plus fort au retour des vestiaires. En effet, en l'espace de deux minutes, les hommes de Frank Lampard sont parvenus à refaire leur retard et à prendre l'avantage grâce à Christian Pulisic (60e) puis Olivier Giroud (62e). Deux réalisations qui ont permis au club londonien de célébrer son retour à la compétition par une petite victoire (1-2) après plus de trois mois sans jouer.

Au classement, grâce à ces trois points, Chelsea (4e) prend ses distances avec Manchester United et Wolverhampton dans la course à la Ligue des Champions, les deux équipes accusant désormais quatre points de retard sur les Blues. De son côté, Aston Villa (19e) est plus que jamais menacé par une descente en Championship, même si les Villans ne comptent que deux points de retard sur Watford (16e).