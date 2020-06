Timothy Castagne sur le banc pour la reprise de la Serie A

Comptant parmi les équipes surprises de la saison en Europe, l'Atalanta Bergame n'a plus joué au football depuis sa qualification en quart de finale de Ligue des Champions acquise sur le terrain de Valence le 10 mars dernier. Après plus de trois mois sans compétition, le club italien retrouve les terrains ce dimanche face à Sassuolo dans le cadre de la 25ème journée de Serie A.

Présent dans le groupe, Timothy Castagne débute la rencontre sur le banc. Malgré un début de saison convaincant, l'ancien défenseur du KRC Genk semble avoir perdu sa place dans le onze de départ aux yeux de son entraîneur, Gian Piero Giasperini. Pour preuve, depuis le mois de janvier, le Diable Rouge n'a été titularisé qu'une seule fois sur 11 possibles.

I nostri 11 per la ripartenza! 🔥

Our Starting XI for #AtalantaSassuolo! 👊#GoAtalantaGo ⚫️🔵 #SerieATIM pic.twitter.com/BY2vtS4CPX