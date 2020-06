Zinedine Zidane rassure après la sortie sur blessure de Sergio Ramos

Sergio Ramos a été contraint de quitter la pelouse, dimanche soir, mais son coach n'est pas inquiet.

Devenu le meilleur défenseur buteur de l'histoire de la Liga grâce au penalty transformé contre la Real Sociedad, dimanche soir, Sergio Ramos a vécu une deuxième partie de soirée plus compliquée, avec une sortie sur blessure.

Mais Zizou, pour qui "Segio Ramos est le meilleur défenseur du monde", s'est montré plutôt optimiste après la rencontre. "Il a pris un coup et il avait très mal, mais je pense que ce n'est rien de plus sérieux, ce qui est une bonne nouvelle." Zinedine Zidane et le Real, qui ont repris la tête de la Liga ce week-end, auront en effet besoin de leur capitaine pour aller chercher le titre.