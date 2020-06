Décès de Pierino Prati, meilleur buteur de Serie A avec l'AC Milan en 1968

Pierino Prati avait remporté l'Euro 1968 et atteint la finale du Mondial 1970 avec la Squadra Azzura. En 1968, il avait également été couronné meilleur buteur de Serie A (15 buts) et remportait le championnat et la Coupe des Coupes. Prati, 72 buts pour les Nerazzurri, avait ensuite remporté la Ligue des Champions en 1969, inscrivant un triplé en finale face à l'Ajax Amsterdam.

Pierino Prati est décédé ce lundi à l'âge de 73 ans, a communiqué l'AC Milan via ses réseaux.

Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero.



Goodbye to a true Rossonero legend. You were a shining light for us all and shall be dearly missed: rest in peace Piero. pic.twitter.com/g6e7yH7SXY