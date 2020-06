OFFICIEL: Frank Lampard se positionne dans le dossier Kai Havertz

Ce ne serait pas mentir de dire que Chelsea est déjà très actif sur le marché des transferts. Les Blues ont déjà officialisé les arrivées d'Hakim Ziyech et de Timo Werner pour la prochaine saison.

Mais depuis quelques jours, un autre joueur est cité à Stamford Bridges: Kai Havertz. Le milieu offensif du Bayer Leverkusen, dont le nom est lié à une bonne dizaine de clubs européens, réussi la plus belle saison de sa carrière.

En conférence de presse ce mercredi, Frank Lampard a été très clair sur le sujet: "Nous n'avons jamais fait la moindre offre pour Kai Havertz".

Lampard says there have been no bids by Chelsea for Bayer Leverkusen player Kai Havertz.