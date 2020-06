Zinedine Zidane s'appuie sur son épine dorsale

Le Real Madrid dicte le tempo de la Liga depuis la reprise et si Zidane a fait tourner son effectif, trois joueurs semble indéboulonnables.

Ce dimanche soir, sur la pelouse de la lanterne rouge, le Real Madrid peut d'offrir un joker d'avance. Avec trois points de plus, les hommes de Zinedine Zidane auraient deux unités de plus que les Catalans ce qui ne serait pas de refus même pour des Madrilènes conquérants depuis la reprise.

L'entraîneur français a beaucoup fait tourner son effectif depuis le retour de la Liga. Asensio a effectué son retour, Valverde, Isco, Mariano Diaz, Militao et même Gareth Bale ont tous eu du temps de jeu.

Par contre trois hommes sont systématiquement couchés sur la feuille de match: Sergio Ramos, Casemiro et Karim Benzema (sauf suspension). Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces trois stars ne déçoivent pas.

Sergio Ramos est revenu en mode conquérant. Au-delà de son nouveau look tout droit sorti de la série Vikings, le défenseur espagnol marque, tient la barraque derrière et insuffle à son équipe la soif de victoire.

Casemiro ne sera jamais un esthète du football, mais le Brésilien sait ce qu'il doit faire: des fautes, des récupérations hautes et surtout donner le ballon aux joueurs créatifs du Real.

Enfin, Benzema est encore et toujours là. Le Français n'est certainement pas prophète en son pays et au Real il a souvent été critiqué. Mais qui est à a pointe de l'attaque et marque comme il respire? Même pas besoin de répondre....

Les trois joueurs seront certainement titulaire sur la pelouse de l'Espanyol, puisque Casemiro est de retour de suspension. Pour faire un pas de plus vers le titre?

