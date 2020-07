🎥 Zidane en a marre: "L'arbitre a sifflé penalty car il y avait penalty"

Le Real s'est imposé à Bilbao sur un penalty qui a été accordé par le VAR. L'entraîneur français de la Maison Blanche s'est montré agacé en conférence de presse après la rencontre.

Le Real Madrid a pris ce dimanche, et avant la rencontre du FC Barcelone sur la pelouse de Villarreal, sept points d'avance sur les Catalans. Le seul but de la rencontre, marqué sur penalty par Sergio Ramos, est venu suite à l'intervention du VAR. De quoi relancer une nouvelle fois la polémique de l'arbitrage en Espagne.

Zinedine Zidane s'est exprimé à ce propos après la rencontre: "Je suis fatigué. On dirait que tous les matchs que l'on gagne, c'est uniquement grâce aux arbitres. Il faut respecter ce que font les joueurs sur le terrain. L'arbitre est allé revoir l'action et il a sifflé penalty parce qu'il y avait penalty"

Si contact il y a entre Garcia et Marcelo, beaucoup de supporters (catalans et basques) ont reproché à l'arbitre de ne pas avoir été vérifié un accrochage entre Ramos et Dani Garcia. "Nous méritions un peu plus. On voit bien dans quel sens cela va et pour quelles équipes tombent les penalties. Que chacun tire ses conclusions", a pesté Munian après le match.

👀 | Bilbao aurait-il dû bénéficier d'un penalty sur cette action ? 🤔#AthleticRealMadrid pic.twitter.com/5c0M1lZHug — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 5, 2020

Ramos, le capitaine qui se mue en sauveur depuis la reprise, s'est exprimé sur cette phase: "Je suis en mouvement et il est derrière moi. Je recule et c'est vrai que je lui marche dessus mais le ballon n'est pas dans la zone. C'est important. Il n'y a pas de raison de siffler".