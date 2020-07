🎥 Penalty manqué à trois reprises, gardien exclu: le partage miraculeux du Rapid Bucarest

La division 2 roumaine s'offre un sacré buzz en plein playoffs.

Comme en Pro League, les six premiers de Liga II à l’issue de la phase classique du championnat se départagent la montée via des playoffs. Et, comme en Belgique, les points sont divisés par deux avant l’ouverture des hostilités.

Chaque match vaut donc son pesant d'or pour les six candidats à la montée parmi l’élite et, à ce titre, Petrolul (sixième, 20 points) a perdu deux précieux points, samedi soir, contre le Rapid Bucarest (troisième, 21 points).

À domicile, la lanterne rouge de ces playoffs a pourtant eu les cartes en mains pour faire tomber le Rapid. Via un penalty, accordé à 20 minutes du terme. Trois joueurs différents de Petrolul se sont présentés aux onze mètres pour le botter... ils l'ont tous les trois manqué.

Deux penaltys arrêtés, le troisième dans les nuages

Trop avancé, le gardien du Rapid, Mihai Popa qui avait repoussé les deux premiers envois à, comme le règlement le recommande, écopé de deux cartons jaunes et été exclu. Son remplaçant, n'aura même pas eu à se détendre pour 'venger' son jeune coéquipier: Laurentiu Marinescu, qui s'est chargé de la troisième tentative a envoyé le ballon largement au-dessus de la cage. À onze contre dix, Petrolul a évidemment poussé jusqu'au bout et même touché la transversale en toute fin de match, mais il était écrit que le Rapid ne perdrait pas cette rencontre (0-0).

Une scène incroyable qui nous vient de Roumanie, mais qui n’est pourtant pas totalement inédite cette saison. La même mésaventure était arrivée au club turc d'Ergene Milvese. Le gardien d’Usak Spor, Ersin Aydin, avait lui aussi été exclu après avoir repoussé deux coups de réparation, et son remplaçant, Levent Aktug (un... défenseur central), avait détourné la troisième tentative, pour offrir une belle victoire à son club de troisième division turque...