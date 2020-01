🎥 Gardien exclu, penalty retiré et arrêté... trois fois: scène surréaliste en D3 turque

Usak Spor recevait Ergene Velimese, dimanche après-midi et les locaux semblaient filer vers une victoire tranquille (2-0) avant les arrêts de jeu et un penalty accordé aux visiteurs. Héros local, Ersin Aydin s'est déployé de tout son long pour sortir l'envoi. Mais l'arbitre lui a adressé un premier carton jaune pour être sorti de sa ligne.

Deuxième essai? Même résultat... et même conséquence: le gardien d'Usak Spor est exclu et cède ses gants au défenseur Levent Aktug qui, à son tour, va repousser la tentative des visiteurs.

Madness in the Turkish second tier 😲



Usakspor keeper Ersin Aydin saves a 90th min pen 💪



But he's booked for coming off his line 😖



Pen retaken... saved! 😎



He's booked again for leaving his line! Sent off! 😡



Defender Levent Aktug goes in goal... 🙄



Saved yet again! 🤯 pic.twitter.com/GAWQLSFiGU