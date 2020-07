Sans surprise, le PSG atomise Waasland-Beveren

Les Waeslandiens n'ont, comme attendu, pas réussi à faire le poids face aux Parisiens.

Dans un format un peu particulier (la rencontre se jouait en 4x30 minutes) le PSG a atomisé Waasland-Beveren sur le score de 7-0. En pleine préparation en vue des finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, Paris rencontrait les Waeslandiens.

Les hommes de Hayen ont été courageux face aux champions de France mais ils n'ont pas réussi à inscrire un but. Vukotic a inscrit un but contre son camp avant que Neymar n'inscrive le deuxième but à la 28e. Icardi (47e) et Mbappe (60e) ont porté le score à 4-0 avant que Choupo-Moting n'inscrive un doublé. Le dernier but de la rencontre a été inscrit par Mbe Soh.

Waasland-Beveren a fait tourner son effectif et a pu s'offrir quelques occasions devant le but parisien, sans pour autant marquer un but.