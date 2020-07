Premier League : Southampton l'emporte, Bournemouth se rapproche de la Championship

Battus par Southampton cet après-midi, Bournemouth pourrait être officiellement relégué en deuxième division en cas de victoire de Watford mardi prochain.

Après l'opposition entre Norwich et Burnley hier soir (score final : 0-2), la 37ème journée de Premier League s'est poursuivie cet après-midi par une rencontre entre Bournemouth et Southampton. Un match déterminant pour les Cherries qui se devaient de l'emporter pour continuer à croire au maintien.

Bournemouth craque dans une fin de match de folie

À domicile, les hommes de Eddie Howe ont été menés durant la majeure partie de la rencontre après avoir encaissé l'ouverture du score sur un but de Danny Ings (41e). Puis, alors qu'une défaite se profilait, les Cherries croyaient être parvenus à revenir au score dans le money time grâce à une réalisation du jeune Sam Surridge (90+4), finalement refusée pour un hors-jeu après intervention de la VAR. En fin de rencontre, l'AFCB a de nouveau craqué quatre minutes plus tard en encaissant un nouveau but au bout du temps additionnel (90+8), une réalisation signée Che Adams. Score final : 0-2.

C'est une défaite qui fait mal puisqu'elle laisse les Rouge et Noir à la 18ème place (à égalité avec Aston Villa), à trois points de Watford et alors que les coéquipiers de Christian Kabasele ont encore deux matchs à jouer. Par conséquent, si ces derniers étaient amenés à l'emporter face à Manchester City mardi soir, les Cherries seraient officiellement relégués en Championship. De son côté, Southampton, 12ème au classement avant le coup d'envoi, grimpe d'une place et passe devant Everton.