Un Diable, quatre Merengue et un seul Blaugrana: l'équipe-type de la Liga selon Marca

La Liga à peine terminée, le quotidien sportif espagnol a dressé son onze idéal de la saison et, sans surprise, Thibaut Courtois y a trouvé sa place.

Roi des clean sheets, champion d'Espagne et lauréat du Trofeo Zamora pour la troisième fois de sa carrière, Thibaut Courtois s'impose de lui-même entre les perches de l'équipe de la saison de Marca. Avec quelques connaissances à ses côtés.

Trois autres Madrilènes figurent dans cette équipe-type: Sergio Ramos, Casemiro et Karim Benzema. Très peu de place en revanche, pour les dauphins du Real: Lionel Messi, meilleur buteur et passeur du championnat, est l'unique Barcelonais de ce onze.

Quatrième et qualifié pour la Ligue des Champions, le FC Seville y place deux des siens: Diego Carlos et Lucas Ocampos. Tout comme Villarreal, avec l'inusable Santi Cazorla et Gerard Moreno. Et c'est le milieu offensif de la Sociedad, prêté par le Real, Martin Odegaard, qui complète ce onze de rêve.