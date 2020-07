Liverpool s'offre un feu d'artifice ... de buts pour clore la saison, Chelsea se réveille trop tard

Liverpool avait à coeur de terminer la saison en beauté pour fêter son titre, face à un Chelsea décidé à prendre des points afin de sécuriser son ticket européen. Les Reds ont déroulé !

À la pause, Liverpool semblait avoir déjà fait le plus dur : les Reds roulaient sur des Blues qui n'auraient pourtant pas dit non à un point, voire mieux, après la défaite de Leicester City et le match nul de Manchester United. Mais les équipes rejoindront les vestiaires sur le score déjà net de 3-1, après que Keita, Arnold et Wijnaldum aient giflé un Chelsea qui ne répond qu'avant la pause via Olivier Giroud.

OHHHHH LA FRAPPE DE NABY KEITA 😍😱⚽

Un but à l'image de la saison de @LFC... Quel coup de canon💥💥 #voosport pic.twitter.com/WAaDZMs02w — VOOsport (@VOOsport) July 22, 2020

Chelsea se réveille ... trop tard

Au retour des vestiaires, Roberto Firmino enfonce le clou (55e) et on se dit que plus rien ne peut se passer ... jusqu'à un trou d'air de la part de Liverpool, déjà la tête au lever du trophée : Tammy Abraham réduit l'écart (4-2, 61e) avant que Christian Pulisic s'offre un beau déboulé et recolle au score (4-3, 71e).

Quelle démonstration de @LFC face à @ChelseaFC 😱

Score final 5-3, les Reds ont régalé lors d'une soirée de gala 😍 #voosport pic.twitter.com/rVddEFDNe4 — VOOsport (@VOOsport) July 22, 2020

Chelsea tentera bien d'arracher un improbable 4-4, mais se découvrira trop : piégés en contre sur une phase arrêtée offensive, les Blues prennent le cinquième signé Alex Oxlade-Chamberlain, qui permet à la fête d'être bel et bien totale. Chelsea devra faire un résultat à domicile contre Wolverhampton pour valider son ticket en Ligue des Champions.