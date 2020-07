Everton devrait conserver son joyau

Une bonne nouvelle se dessine pour Carolo Ancelotti et les Toffees.

Auteurs d'une saison moyenne, les Toffees, 12es de Premier League, ne seront pas européens la saison prochaine et la mission de Carlo Ancelotti sera de faire mieux la saison prochaine. Avec son meilleur buteur toujours dans les rangs? Ça en prend le chemin.

S'il est courtisé, et suivi par Manchester United et le Barça notamment, Richarlison devrait rester dans le deuxième club de Liverpool. "Monsieur Ancelotti m'a demandé de patienter et je pense que je peux rester une saison supplémentaire", explique-t-il à Globo Esporte.

Découvert à Watford, il y a trois ans, le Brésilien avait rapidement rejoint les Toffees (26 buts en deux saisons de Premier League avec Everton) et ça lui a permis d'attirer l'oeil de son sélectionneur. Il avait obtenu sa première cap en septembre 2018 et deux ans plus tard, il en a ajouté 18 et inscrit six buts avec la sélection brésilienne.