🎥 Manchester City dévoile son maillot "away"

Manchester City a déjà dévoilé son nouveau maillot bleu ciel il y a quelques semaines. Ce lundi, les Citizens ont présenté à leurs supporters le jeu de maillots "Away" que les coéquipiers de Kevin De Bruyne porteront la saison prochaine.

Un maillot sobre, pour une fois.

Taking the City with us



Our new @pumafootball 2020/21 away kit.



#ThisIsOurCity