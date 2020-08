Wayne Rooney est fan de Kevin De Bruyne et le compare aux plus grands !

Kevin De Bruyne éblouit tout le monde, y compris l'icône de Manchester United, Wayne Rooney.

Wayne Rooney a beau avoir passé le plus clair de sa carrière à Manchester United, où il est une icône, il reste admiratif de Kevin De Bruyne, qui mène le jeu du rival citizen. "Il me rappelle Steven Gerrard (...) Il a ces longs ballons fouettés, comme Stevie pouvait le faire. Ce que j'aime le plus avec lui, c'est qu'il tente sa chance, il prend des risques, il ne va pas tenter la passe facile", écrit Wayne Rooney dans sa colonne pour le Times.

"Il faut regarder comment, dès qu'il a le ballon, les autres joueurs commencent à courir : c'est le plus beau compliment que vous pouvez faire à un milieu de terrain. Quand je jouais avec Ryan Giggs et que Giggsy avait le ballon, je courais car je savais qu'il me trouverait et que s'il me trouvait, ça finirait en but. De Bruyne est comme ça", continue Rooney, comparant donc KDB à Gerrard et Giggs dans le même éditorial ! "Les équipes pensent qu'elles peuvent l'enfermer sur un flanc mais il peut passer à travers les plus petits espaces avec ses passes. Il n'y a aucun doute quant au fait que c'est la meilleure arme de Manchester City et l'un des meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle".

Si Wayne Rooney a à peine croisé De Bruyne lorsqu'il portait le maillot de Manchester United, l'Anglais a ensuite pu l'affronter quand il est revenu brièvement à Everton. "Jouer contre De Bruyne n'était jamais facile ! Je me souviendrai toujours quand Everton alignait un 4-4-2 avec moi et Morgan Schneiderlin au milieu face à De Bruyne, David Silva et Fernandinho, avec Sterling qui décrochait. Ils nous ont complètement dépassés. Moi et Scheiderlin, nous étions au milieu de terrain en train de nous demander : "Mais qu'est-ce qui se passe ?!". C'était 3-0 après 37 minutes et nous avions 18% de possession de balle ...".