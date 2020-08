Benfica tente le tout pour le tout pour un Diable Rouge

Le Diable Rouge est sans contrat et peut compter sur l'intérêt de plusieurs grands clubs européens.

On vous en parlait il y a quelques jours: le Benfica Lisbonne souhaite attirer Jan Vertonghen pour retrouver le titre de champion du Portugal la saison prochaine. Plusieurs clubs de Serie A dont l'Inter et la Roma se sont aussi positionnés pour l'ancien défenseur de Tottenham.

Mais selon la Gazzetta Dello Sport, Benfica aurait fait la meilleure offre possible pour convaincre Vertonghen: un contrat de trois ans avec un salaire de 2.5 millions d'euros par an, ce qui serait une saison de plus que ce que l'Inter et la Roma lui offriraient.

Que va faire l'ancien défenseur de l'Ajax? Réponse dans les prochaines semaines.