Paul Pogba testé positif au coronavirus

Paul Pogba (27 ans) était absent de la sélection de Didier Deschamps révélée ce jeudi pour les rencontres de Ligue des Nations à venir face à la Suède et la Croatie. Une absence qui n'est naturellement pas sportive : Pogba a tout simplement contracté le coronavirus, a révélé le sélectionneur des Bleus.

Cette absence a permis au jeune rennais Eduardo Camavinga (17 ans) d'honorer sa première sélection en Équipe de France. Manchester United a ensuite confirmé la nouvelle du test positif, qui s'accompagne d'une mise en quarantaine pour 10 jours avant un nouveau test.

Everyone at #MUFC wishes @PaulPogba a safe and speedy recovery after testing positive for COVID-19 ❤️ pic.twitter.com/j0PJIiSheH