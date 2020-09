Fulham prolonge son entraîneur après avoir été promu en Premier League

Scott Parker (39 ans) avait vécu des débuts compliqués en tant qu'entraîneur, ne parvenant pas à éviter la culbute de "son" Fulham, où il a terminé sa carrière en 2017. Mais l'ancien milieu de terrain de Chelsea, West Ham et Tottenham ne s'est pas démonté et a réussi la belle performance de remonter directement en Premier League avec les Cottagers.

Sans surprise, Fulham a récompensé son entraîneur, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2023 à Craven Cottage.

