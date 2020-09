OFFICIEL: Monaco tient son nouveau buteur

L'AS Monaco se cherchait un attaquant pour retrouver de l'allant offensif, c'est désormais officiel.

Kevin Volland est donc un joueur de Monaco. L'international allemand de 28 ans a signé ce mercredi un contrat de 4 ans avec le club du Rocher, entraîné par Niko Kovacs.

La saison dernière, il portait les couleurs du Bayer Leverkusen et a rapporté 11 millions d'euros (hors bonus) à son ancien club. Il y a marqué 50 buts en 148 rencontres et en 4 saisons. Il a aussi porté les couleurs de Hoffenheim et de Munich 1860.

Cette saison, Monaco a marqué trois buts...qui ont été marqués par des défenseurs centraux.