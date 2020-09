Hugo Lloris se défend: "On ne va pas s'adapter à cela du jour au lendemain"

Le gardien des Bleus a livré une belle prestation et a signé une nouvelle clean sheet contre la Suède, mais le capitaine en veut plus de la part de son équipe.

La France s'est imposée sur le score de 0-1 en Suède et il y avait deux sujets de conversation après la rencontre: la prestation (et le penalty manqué) d'Antoine Griezmann et la deuxième rencontre des Bleus en 3-5-2.

Sur papier, c'est une victoire pour les hommes de Deschamps, en Suède, ce qui ne sera simple pour personne. Mais la qualité du jeu a posé question, même chez Hugo Lloris: "J’ai trouvé les suédois très bien physiquement, ils nous on empêché de jouer de la façon qu’on voulait. Il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes. On ne va pas s’adapter du jour au lendemain à ce système, on n’a eu qu’un match, la plupart des joueurs n’étaient pas présents en Albanie, mais c’est plus facile de travailler quand il y a les résultats et les points pris,", a déclaré le capitaine des Bleus au micro de M6.