Chelsea privé de trois recrues estivales pour la reprise

Chelsea entamera sa saison sans l'une des recrues phares de son mercato XXL.

Hakim Ziyech devra patienter un peu avant de découvrir la Premier League. Arrivé à Chelsea cet été, en provenance de l'Ajax, l'international marocain s'est blessé au genou pendant la préparation et n'est pas encore fit. Son absence pourrait même se prolonger, selon Frank Lamapard.

Et il n'est d'ailleurs pas le seul nouveau venu qui manquera le retour à la compétition: Thiago Silva et Ben Chilwell, eux aussi transférés cet été, ne sont pas encore prêts et feront également l'impasse sur le premier match de championnat. C'est lundi soir que Chelsea débutera sa saison, sur la pelouse de Brighton & Hove Albion, le club de Leandro Trossard.