Rachat de Newcastle : une nouvelle tentative avortée par la Premier League

Le propriétaire, Mike Ashley, souhaite revendre son club le plus vite possible mais le dossier est bloqué depuis plusieurs mois.

Le dossier du rachat de Newcastle United n'avance pas et le propriétaire, Mike Ashley, commence à désespérer. Alors qu'Amanda Staveley, soutenue par des fonds d'Arabie saoudite, venait de faire une nouvelle offre publique d'achat, la Premier League a décidé de rejeter cette offre.

Il s'agit de la deuxième tentative de rachat par la financière britannique qui avait déjà tenté le coup en 2017.

"Mike Ashley comprend la frustration des supporters et voudrait les rassurer en rappelant qu'il s'engage à assurer que le processus de rachat du club aille à son terme. Mike Ashley soutient toujours pleinement Steve Bruce, les joueurs et tout le staff et leur souhaite le meilleur pour la saison à venir", a précisé le club dans un communiqué.