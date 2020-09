La Juventus publie un bilan financier inquiétant

Le champion d'Italie est dans le rouge financièrement depuis trois ans. Une situation de plus en plus inquiétante.

La Juventus a dévoilé dans un communiqué le bilan financier de la saison précédente. Et les chiffres ne sont pas bons : le club de Turin a perdu 70 millions d'euros. Soit beaucoup plus que lors de la saison 2018-2019 où le club avait perdu un peu plus de 30 millions d'euros.

Cela fait déjà trois saisons que le club est dans le rouge mais la grosse perte de la saison qui vient de se terminer est due inévitablement à la pandémie de coronavirus. Les commerces ainsi que les stades ont été fermés, la crise a aussi eu une influence sur le revenu des droits TV.

Le club a aussi tenu à mentionner que la baisse des salaires de joueurs a permis de réduire les pertes. Lors d'une réunion avec le syndicat européen des clubs (ECA), le président de la Juventus, Andrea Agnelli, avait déclaré ceci : "Nombre de clubs risquent leur existence".