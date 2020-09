Vous devriez tous avoir honte !

Des mauvais gestes, des déclarations honteuses avant et après le match, des cartons rouges et finalement un très petit match entre de petits acteurs. Et dire qu'en France on attendait cela depuis près de 6 mois.

Et dire que tout le monde attendait cela depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Qui a commencé? C'est comme l'oeuf ou la poule, nous ne le saurons jamais mais au bout d'un moment il suffit de s'arrêter et de prendre du recul afin de réfléchir à l'image que l'on donne. Messieurs, vous êtes tous responsables de vos actes! Les entraîneurs, de part leurs déclarations d'avant match (oui, vous monsieur Tuchel) ou celles d'après-match (vous aussi monsieur Villas-Boas) ont contribué à la prestation désastreuse des deux équipes de ce dimanche. Il est vrai que Dimitri Payet a allumé la mèche en se moquant de la défaite du PSG, mais lorsqu'on veut être un grand joueur monsieur Neymar, on répond avec les pieds et pas avec des provocations. Je n'ose même pas imaginer que les insultes racistes peut-être proférées par monsieur Alvaro ("Sale fils de pute de Singe" d'après un tweet de Neymar) sont vraies. Si c'est le cas... nous aurons donc touché le fond. Messieurs, vous portez les couleurs des deux clubs les plus connus de France, vous savez, cette nation championne du monde qui a donné deux étoiles dans le coeur de millions de personnes en 2018, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Vous êtes l'exemple, mais ce dimanche vous n'avez pas mérité le moindre respect, pas la moindre considération. Peu importe le score, peu importe qui a gagné, vous êtes la honte de ce sport qui nous a manqué pendant près de 6 mois.