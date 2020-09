Tuchel est "content", Villas-Boas moque le PSG : conférence de presse surréaliste

Le match entre le PSG et l'OM ne s'est pas terminé au coup de sifflet final : les deux entraîneurs ont poursuivi les hostilités au micro en conférence de presse.

Thomas Tuchel et André Villas-Boas s'apprécient sur le plan personnel, mais après un Classique aussi tendu, difficile d'être détendu au micro. L'entraîneur du PSG était naturellement frustré après la défaite de ses couleurs (1-0) : "Il n'y a qu'en football qu'on peut proposer un match pareil et repartir avec la victoire, ce n'est possible dans aucun autre sport de ballon", lance-t-il dans des propos relayés par beIn Sports. L'Allemand se disait en outre ... content de ses hommes.

"Que voulez-vous que je dise ? Nous avons fait un grand match", étonne Tuchel. "Il y a le résultat, et il y a la prestation. Je ne suis pas inquiet mais content. Nous avons contrôlé tout le match, nos statistiques sont exceptionnelles, c'est impressionnant face à un adversaire comme Marseille".

André Villas-Boas et le "lotto" parisien

André Villas-Boas a, de son côté, répondu aux piques de Thomas Tuchel datant d'avant le match ("Quand on doit fêter les défaites des autres, on n'a rien à fêter soi-même") en taclant les résultats parisiens en Ligue des Champions. "Ils dominent le championnat depuis 10 ans mais ils ont dû mettre un milliard pour ça. Ils essaient de donner un peu d'importance à ce qu'ils font en France, mais ce que le PSG veut, c'est la Ligue des Champions", lance le Portugais.

"Thomas Tuchel me dit qu'aujourd'hui nous avons gagné au Lotto dans ce match, je lui dis que c'était pareil pour lui contre l'Atalanta. J'apprécie beaucoup Thomas et son travail, mais avec mon équipe, je ne peux pas jouer comme la sienne", conclut le coach de l'OM.