Timothy Castagne, homme du match dès sa première: "Ce n'est pas le plus important"

Timothy Castagne n'a pas loupé son premier rendez-vous avec la Premier League, mais ce n'est pas sa prestation individuelle qu'il retiendra de cette première.

Buteur pour sa première en Angleterre, sur la pelouse de West Bromwich, Timothy Castagne a largement contribué à la victoire de Leicester City, il en a même profité pour être élu homme du match. "Mais ce n'est pas tellement le plus important, ce qui comptait, c'était de gagner ce match", souligne le Diable Rouge au micro de la RTBF.

L'ancien latéral de Genk et de l'Atalanta s'est en tout cas très vite adapté. Et il l'admet, la présence de deux Diables Rouges dans l'effectif l'a aidé. "Ça se passe très bien et ça facilite mon adaptation d'avoir Dennis Praet et Youri Tielemans dans le groupe. J'ai l'habitude de jouer à côté de Youri en équipe nationale, donc ça aide."