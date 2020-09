Bundesliga : Pour son premier match de la saison, le Bayern écrase Schalke

Pour son tout premier match de la saison 2020/2021, le Bayern Munich a complètement écrasé Schalke 04.

Après une saison dernière complètement folle, auréolée par une victoire en Ligue des Champions et un huitième titre de champion d'Allemagne consécutif, le Bayern Munich a lancé sa saison 2020/2021 ce vendredi soir face à Schalke 04 dans le cadre de la première journée de Bundesliga. Une classique du football allemand qui a très (très?) nettement tourné à l'avantage des Bavarois.

En effet, le match est allé dans un seul sens. Les hommes de Hans-Dieter Flick se sont imposés sur le score très large de 8 à 0. Serge Gnabry, auteur d'un triplé (4e, 47e, 59e), Leon Goretzka (19e) et Robert Lewandowski (31e) ont plié la rencontre dès la première période. Puis, au retour des vestiaires, Thomas Müller (70e) a encore aggravé le score tandis que Leroy Sané (72e) et le jeune Jamal Musiala (82e) l'ont imité, inscrivant leur premier but sous les couleurs des Roten.

Un score fleuve qui vient asseoir encore un peu plus la domination du club à la tunique rouge sur le championnat allemand. Ce retentissant succès montre aussi qu'il faudra bel et bien compter sur le Bayern comme candidat à sa propre succession en Allemagne et en Europe en 2020/2021.