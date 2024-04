Des soucis pour Tedesco au milieu ? Un autre Diable Rouge est sorti blessé ce samedi

Mauvais samedi pour le sélectionneur national. En plus de Youri Tielemans, un autre Diable Rouge est sorti blessé.

Tous les regards étaient tournés sur Youri Tielemans ce samedi. Le Diable Rouge est sorti blessé à la 27e minute contre Chelsea. Unai Emery attendait des nouvelles pour ce dimanche, mais ne pouvait pas donner beaucoup de détails sur une éventuelle durée d'absence.

Mais lors de Fribourg-Wolfsbourg (1-2), les Belges n'ont pas été à la fête non plus. D'abord parce que le seul but inscrit par Fribourg l'a été... par Sebastiaan Bornauw, contre son camp. Ensuite parce qu'à la 69e minute, Aster Vranckx, titulaire, a dû sortir blessé.

Aucune update n'a été donnée concernant Vranckx, mais le milieu de terrain des Loups boitait lourdement au moment de quitter la pelouse.

📸| 🤕Aster Vranckx was forced off the pitch due to an apparent injury at the 69th minute against Freiburg.



Les images laissent augurer de plus qu'un simple coup direct, mais on devrait en savoir plus dans les jours, voire heures à venir. Une chose est sûre : pour Domenico Tedesco, ce sera un autre sujet d'inquiétude.

Le sélectionneur national apprécie en effet grandement Aster Vranckx, auquel il a déjà offert 6 caps dont trois titularisations. La présence du médian de Wolfsbourg dans les 26 de l'Euro 2024 semble assurée s'il est fit.