Pep Guardiola évoque son avenir à Manchester City

Pep Guardiola est arrivé en 2016 à Manchester City et a depuis remporté deux titres de champion d'Angleterre. Les Citizens ont progressé considérablement sous sa houlette. Mais le Catalan restera-t-il plus longtemps ?

Le contrat de Pep Guardiola se termine en fin de saison, et Manchester City semble tarder à prolonger son entraîneur à succès. Qu'en sera-t-il de l'avenir du coach des Citizens ? "J'adorerais rester ici. C'est un endroit qui me plaît et j'aimerais y rester plus longtemps", affirme Guardiola en conférence de presse à la veille du match face à Wolverhampton, dans des propos relayés par SkySports.

Mais malgré ses résultats, Guardiola ne part pas du principe que sa prolongation est acquise s'il la demande. "Je dois mériter le droit de rester", pointe-t-il. "Le club a atteint de hauts degrés d'exigence ces dix dernières années et nous devons les conserver. Nous verrons si le club va de l'avant et progresse assez cette saison pour que je mérite de rester". De la fausse modestie, ou une réelle envie de continuer à progresser ? "Si je ne respecte pas les standards du club, je ne mériterai pas d'être prolongé", ajoute encore Guardiola ...