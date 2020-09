Un champion du monde dans le doute: "La vérité, c'est qu'en juin je suis sans club"

Buteur et passeur décisif face à Brest puis auteur du but de la gagne face au PSG, Florian Thauvin réalise un bon début de saison avec l'OM, lui qui est enfin remis de sa grave blessure au pied qui lui avait fait manquer quasiment toute la saison passée. Ce vendredi, le champion du monde français s'affiche en Une de L'Equipe et évoque sa situation contractuelle.

Thauvin a ainsi reconnu que son dossier était au point mort, même si des premiers contacts avaient eu lieu entre son entourage et Pablo Longoria, qui vient de reprendre le dossier en main. Thauvin n'a en tout cas pas fait dans la langue de bois et s'est dit surpris par la gestion de son cas par sa direction : "Ça m'étonne qu'on se retrouve dans une position comme celle-ci. Je ne suis pas là pour régler mes comptes. Si je me permets de vous dire que cela m'étonne, c'est parce que je l'ai déjà dit à mon président."

L'ailier marseillais pense que son cas aurait dû être réglé au sortir de la Coupe du monde 2018 qu'il a remportée avec les Bleus et n'exclut pas de partir libre dans un an : "Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM. Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller, la réalité est qu'au mois de juin, je suis sans club."

Mais Thauvin n'écarte pas non plus l'idée de rester à l'OM, à condition que l'envie soit réciproque donc et que certaines conditions soient remplies : "Soit je reste à l'OM, soit je pars à l'étranger", estime-t-il, ne cachant pas l'importance de l'aspect financier, mais pas que : "J'ai envie d'être au coeur du projet, qu'on me fasse confiance, qu'on me donne des responsabilités. Parce que j'ai prouvé sur le terrain, parce que j'ai de l'ancienneté au club, parce que j'ai l'expérience aujourd'hui pour assumer."