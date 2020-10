Marcus Rashford fait l'éloge de Romelu Lukaku : "Il n'a jamais peur de se mettre dans l'ombre pour laisser briller les autres"

Le Diable Rouge n'a pas tardé à répondre à celui qu'il considère comme son "frère pour la vie".

Jeudi soir, Marcus Rashford a posté un long message sur Twitter pour évoquer son amitié de longue date avec Romelu Lukaku mais aussi pour remercier le Diable Rouge de lui avoir laissé tirer le penalty décisif face au PSG en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.

"Laissez moi vous raconter une petite histoire à propos de Romelu Lukaku.j Nous jouons le match retour face au PSG en Ligue des champions avec un faible espoir de qualification. Nous étions menés 2-0.

Deux minutes après sa montée au jeu, Rom marque. 30 minutes plus tard, Rom marque. Il nous manquait un seul but pour être qualifié. 94e minute, penalty...

Rom arrive, prend la balle et me la confie. Il savait que c'était mon moment. Il savait que c'est du penalty que tout le monde parlerait et il était d'accord avec cela, en laissant de côté le fait qu'il était l'un des artisans de la victoire.

Cela vous dit tout à propos de Romelu Lukaku. C'est un gars qui joue pour l'équipe... Qui n'a jamais peur de se mettre dans l'ombre pour laisser briller les autres. C'est mon frère et je l'apprécie."

Let me tell you a little story about @RomeluLukaku9



We are playing PSG in the second leg of the Champions League, with little little hope of qualifying. 2-0 down on agg.



2 mins in, Rom scores.

30 mins in, Rom scores.



We need one more goal to qualify.



94th min - penalty... — Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 1, 2020

Un message auquel Romelu Lukaku a tenu à réagir sur les réseaux sociaux.

"Mon frère pour la vie ! Quel incroyable moment, une des meilleures soirées de ma carrière! Comme on l'avait dit avant le match, on va qualifier cette équipe! Mon partenaire !", a répondu le Diable Rouge sur Twitter.