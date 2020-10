🎥 L'Écosse n'avait ... jamais disputé de séance de tirs au but - et rêve de sa première grande compétition depuis 1998

L'Écosse a marqué son histoire ce jeudi : les Scots l'ont emporté aux tirs au but contre Israël. Une victoire qui ne les qualifie pas encore, mais est ... la première de leur histoire.

L'équipe nationale d'Écosse n'avait en effet jamais été amenée jusqu'aux tirs au but au cours de son histoire, et ce lors des 10 phases finales de Coupe du Monde et d'Euro disputées par les Écossais. La dernière fois que l'équipe au chardon avait été envoyée en prolongations datait des barrages au Mondial ... 1962, perdus 4-2 contre ce qui était à l'époque la Tchécoslovaquie.

L'Écosse n'a plus disputé de phase finale de grande compétition depuis 1998 et la Coupe du Monde française. Elle est désormais à un match très difficile, face à la Serbie, de retrouver l'Euro pour la première fois depuis 1992.