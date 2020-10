Les Diablotins encore à la fête: "On ne pouvait pas espérer un meilleur scénario"

Troisième victoire consécutive pour des DIablotins qui ont, encore, très vite fait pencher la balance dans le bon sens.

S'ils ont laissé aux Gallois la première occasion, les Diablotins n'ont pas eu besoin de 20 minutes pour ouvrir le score et prendre les devants, vendredi soir, dans leur sixième match de qualification pour l'Euro.

Scénario idéal

Jacky Mathijssen et ses hommes n'en demandaient pas tant. "Comme contre l'Allemagne, c'est le scénario qu'on espérait qui s'est dessiné", analyse le sélectionneur. "On voulait marquer assez vite et c'est ce qui est arrivé. Ca facilite forcément les choses pour la suite de la rencontre."

"Jamais facile"

Et ça s'est confirmé avec deux autres buts avant la pause et encore deux après le repos, et une victoire, finalement tranquille pour les U21 belges. "Mais ce n'est jamais facile contre des équipes anglophones", insiste Jacky Mathijssen. "C'est une équipe qui joue en bloc, avec beaucoup d'engagement et de fighting spirit, mais on a su y répondre. Notamment avec les apports de nos flancs et notre efficacité sur phases arrêtées."

De quoi satisfaire le coach. D'autant que cette victoire permet à la Belgique (13 points) de conserver la tête de son groupe avec une unité d'avance sur l'Allemagne et de se rapprocher fortement de sa qualification pour l'Euro.