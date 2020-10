📷 Mbappé face à son "idole" Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé a rendu hommage à Cristiano Ronaldo aprÚs leur affrontement de ce dimanche, qui s'est soldé sur un match nul et vierge entre les champions du monde et les champions d'Europe en titre.

On l'oublie parfois, mais Kylian Mbappé n'a que 21 ans. Il y a quelques années de cela, il n'était encore qu'un gamin grandissant en regardant jouer ses idoles ... et parmi celles-ci se trouvait naturellement Cristiano Ronaldo, 35 ans. Les deux joueurs se sont croisés sur le terrain ce dimanche (0-0), ont échangé une accolade et quelques mots ; après la rencontre, le champion du monde a salué le champion d'Europe via un tweet : "Idole", écrit Mbappé.