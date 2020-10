La qualification à portée de main pour les Espoirs belges

Direction la Moldavie pour l'équipe de Jacky Mathijssen qui aura déjà une première occasion de conclure... ou presque.

Après avoir étrillé le Pays de Galles vendredi, à domicile, c'est donc en Moldavie que les Diablotins poursuivent leur chemin vers l'Euro 2021 ce mardi. Un match dont le coup d'envoi sera donné à 16h.

Le contexte: une qualification au bout des pieds

Ce ne sera pas encore officiel, mais ça pourrait l'être. En cas de victoire en Moldavie, les jeunes Belges seront quasiment assurés de se qualifier pour l'Euro 2021. Une qualification pourrait même être validée dès mardi, si la Belgique s'impose et que l'Allemagne trébuche en Bosnie.

Mais quoi qu'il arrive, en cas de victoire, les Belges savent qu'ils feront un grand pas vers l'Euro. Car, en plus des premiers de groupes, les cinq meilleurs deuxièmes accèderont aussi à la phase finale, qui sera disputée l'été prochain en Hongrie et en Slovénie. S'ils s'imposent, mardi soir, les Diablotins seront assurés de terminer, au pire, deuxième de leur groupe. Et avec 16 points minimum, ils seront quasiment assurés de figurer parmi les cinq meilleurs deuxièmes.

"La qualification ne doit pas nous échapper"

Je pense qu'une victoire suffira, mais on veut gagner les deux matchs.

Jacky Mathijssenen est conscient et il était confiant après la victoire du Pays de Galles. "Vu nos victoires contre l'Allemagne et le Pays de Galles, personne ne comprendrait qu'on ne se qualifie pas. Et je ne crois pas que ça arrivera. Je pense qu'une victoire sur les deux derniers matchs suffira pour qu'on se qualifie, mais, de toutes façons, on veut gagner les deux matchs", insiste le sélectionneur.

Et ses joueurs en sont conscients également: "Ne pas se qualifier correspondrait à une faute de notre part, On se doit désormais de finir le travail", insiste Albert Sambi Lokonga.

Le groupe: retour des leaders

Et les Diablotins aborderont, qui plus est, ce match important avec plus de forces vives encore. En plus des joueurs impliqués vendredi contre le Pays de Galles, Jacky Mathijssen récupère Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw et Alexis Saelemaekers, qui ont tous les trois joué pour la première fois avec les Diables Rouges la semaine dernière.

Le match aller: début de série

La Moldavie rappellera de bons souvenirs aux Espoirs belges. Après avoir loupé leur début de campagne (une défaite, un nul), c'est contre la Moldavie que la Belgique a ouvert son retour aux affaires. Loïs Openda, Francesco Antonucci, ZInho Vanheusden et Jérémy Doku avaient trouvé l'ouverture pour offrir à la Belgique sa première victoire. Trois succès et un an presque jour pour jour plus tard, les Diablotins sont en tête de leur groupe et en pleine confiance.