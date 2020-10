Il y a une vie après la Génération dorée : "Quiconque prétend que le football belge ne sera plus rien à moyen terme se trompe complètement"

Les espoirs belges peuvent certainement s'assurer une place à l'Euro en battant la Moldavie. L'entraîneur national Jacky Mathijssen voit que nous n'avons pas à nous soucier de l'avenir de notre équipe nationale.

Jacky Mathijssen n'est devenu que récemment le sélectionneur national des U21. "Nous pouvons encore faire des pas en avant. Le contraire serait mauvais - ce sont des jeunes en apprentissage. Avec les U19, je venais d'un peu plus loin, car j'avais ces joueurs sous mon aile pendant un peu plus longtemps. Et vous avez plus de contrôle sur leur évolution mais la philosophie reste la même : nous voulons marquer des points avec un football dominant et attractif », dit-il dans HLN.

L'avenir se profile bien d'après Mathijssen : "Je suis très optimiste à ce sujet. Je sais quel potentiel nous avons en réserve, nous attendons avec impatience de bons moments. Quiconque prétend que le football belge ne sera plus rien à moyen terme se trompe complètement."