Un Bayern bis au petit trot s'impose en Coupe d'Allemagne

Le Bayern de Munich affrontait le FC Düren en Coupe d'Allemagne.

Après la pause internationale, le Bayern de Munich reprenait le chemin des terrains ce jeudi et se rendait sur la pelouse du FC Düren, pensionnaire de division 5 en Allemagne.

Sans surprise, les champions d'Europe se sont imposés sur le score de 0-3. Le premier but est 100% Ligue 1, puisque Bouna Sarr (ex-OM) a offert un but à Eric Choupo-Moting (ex-PSG). Müller a marqué le deuxième but sur penalty avant la mi-temps.

Après les citrons, "Choupo" y est allé de son petit doublé pour donner au score son allure définitive (0-3).