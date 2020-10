Le PSG se prive d'une de ses stars pour le déplacement à Nimes

Thomas Tuchel doit faire face à de nombreux absents et il a en plus choisi de préserver l'une de ses stars pour la Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain a officialisé son groupe pour le déplacement à Nîmes vendredi soir, comptant pour la 7e journée de Ligue 1.

Le club de la capitale a décidé de se passer des services de Neymar. L'attaquant brésilien est préservé après son retour de sélection. Guéri du coronavirus, le milieu de terrain espagnol Ander Herrera signe son retour.

En revanche, Julian Draxler, Juan Bernat, Marco Verratti, Thilo Kehrer et Mauro Icardi sont blessés. Layvin Kurzawa, Marquinhos et Angel Di Maria purgent une suspension. Après avoir été en contact avec Cristiano Ronaldo, Danilo Pereira manque à l'appel. Rafinha et Moise Kean ont été retenus.

Le groupe : Navas, Rico, Letellier - Bakker, Florenzi, Dagba, Diallo, Kimpembe, Pembélé - Kapo, Gueye, Herrera, Paredes, Rafinha, Ruiz, Simons, Fadiga, Sarabia - Mbappé, Kean, Jesé.