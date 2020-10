Mis de côté par Lampard, un joueur de Chelsea tente de s'accrocher

Mis de côté par son entraîneur qui ne semble pas compter sur lui cette saison, le défenseur central de Chelsea a tenté sans réussite d'aller chercher du temps de jeu ailleurs lors du dernier mercato d'été. En vain.

Antonio Rüdiger est finalement resté à Chelsea mais son avenir avec les Blues s'annonce compliqué. Toutefois l'international allemand s'accroche.

"Aujourd’hui, il est ce qu’il est. Je vais l’accepter pour l’instant et essayer de donner le meilleur à chaque entraînement. Nous sommes engagés dans beaucoup de compétitions. À partir de maintenant, c’est deux matchs par semaine. Parfois, dans le football, les choses peuvent changer rapidement. C’est pourquoi je vais continuer de donner le meilleur de moi chaque jour et essayer de convaincre le coach", a déclaré Rüdiger auprès du média The Athletic.